TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 9 CLUSES - TIGNES: Zorgt Pogacar voor vuurwerk op eerste aankomst boven?

Dag negen in de Tour de France. Met op het programma: een etappe van Cluses naar Tignes.

Vorig jaar werd de negende etappe van de Tour de France gewonnen door Tadej Pogacar. Die liet daar voor het eerst zien dat de tegenstand met hem meer dan rekening moest houden. Nochtans leek Hirschi eerst op weg naar winst, maar Pogacar en Roglic vlamden hem nog net voor de lijn voorbij. Pogacar kwam als eerste over de meet. Naast Roglic en Hirschi eindigden ook Bernal en Landa in dezelfde tijd.

Al snel klimwerk in negende etappe Tour de France

Ook dit jaar is de negende rit spek naar de bek van Pogacar, Roglic en de andere gegadigden voor Tourwinst. De strijd om de gele trui kan op deze dag echt losbreken met een zware bergrit. De renners krijgen een rit van 144,9 kilometer voorgeschoteld, van startplaats Cluses naar aankomstplaats Tignes. Na minder dan twintig kilometer wordt er al voor het eerst geklommen, met 2,5 kilometer op de Côte de Domancy aan 9,4%.

Een col van tweede categorie. De Col des Saisies is een beklimming van eerste categorie. De renners zullen daar 9,4 kilometer klimmen aan 6,2%. Een dertigtal kilometer verderop is het tijd voor de eerste col buiten categorie uit deze Tour: de Col du Pré. Vooral de lengte van deze beklimming maakt het zo zwaar: deze col duurt 12,6 kilometer. Het gemiddeld stijgingspercentage is 7,7%.

Niet veel later komt de Cormet de Roselend er al aan, een klim van 5,7 kilometer aan 6,5%. Een klim van tweede categorie. Op 21 kilometer van de finish zijn we dan aan de voet van de slotklim, de Montée de Tignes. Een klim van eerste categorie en niet de steilste, want slechts aan 5,6%. Ook hier zit het 'm in de lengte en natuurlijk het feit dat er al heel wat klimwerk aan vooraf ging.

Favorieten kunnen zich niet wegsteken

Niemand van de klassementsmannen die zich kan wegsteken in deze zware Touretappe. Is Pogacar opnieuw op de afspraak? In welke mate houdt Carapaz stand? Wat met andere outsiders? Wellicht schiet een klein groepje met de beste klimmers over aan het einde en dan is het uitkijken wie over het beste eindschot beschikt.

Ook benieuwd naar de uitslag van de negende etappe van de Tour de France? Etappe 10 wordt verreden op 6 juli, de renners maken zich dan op voor een rit van Albertville naar Valence. Lees meer in de voorbeschouwing op de tiende etappe.