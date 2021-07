TOUR DE FRANCE 2021 RIT 10 ALBERTVILLE - VALENCE: Kan Peter Sagan opnieuw een slag slaan in Valence?

Dag elf in de Tour de France, de dag na de eerste rustdag. Met op het programma: een etappe van Albertville naar Valence.

Vorig jaar werd de tiende etappe van de Tour de France door Sam Bennett. Op iets meer dan vijftien kilometer van de meet scheurde het peloton in twee stukken. Bij Deceuninck-Quick.Step liep alles naar wens: Bennett maakte het ploegwerk af door Ewan en Sagan te kloppen in Île de Ré. In de tiende rit van dit jaar kan het opnieuw op een sprint uitdraaien, al is dat niet helemaal zeker.

Strijd om ritzege centraal in tiende etappe Tour de France

Het hangt dus ook enigszins af van het wedstrijdverloop of de geletruidrager zijn trui in gevaar ziet komen, maar wellicht zal het zo'n vaart niet lopen. Vooral de strijd om de ritzege staat centraal, met vroege vluchters die in deze rit toch hun kansen zullen ruiken en daar tegenover staan de sprintersploegen die geen enkele kans zullen willen prijsgeven.

De renners krijgen een rit van 190,7 kilometer voorgeschoteld, van startplaats Albertville naar aankomstplaats Valence. Na iets minder dan zestig kilometer koers komen de eerste renners boven op de Col de Couz, een klim van vierde categorie. De enige ook die als dusdanig omschreven wordt in het roadbook. Het is een col van 7,4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 2,8%.

Toch is deze etappe veel meer dan enkel die ene klim. Ook waar de enige tussensprint van de dag ligt, in La Placette loopt het behoorlijk omhoog. Nadien volgt een afdaling en een vrij vlak gedeelte, maar in Les Chaumets vindt het peloton opnieuw oplopende wegen op zijn pad. Er zijn dus zeker mogelijkheden om er een harde koers van te maken en sprinters af te schudden.

Ook Van Aert heeft rit zeker aangekruist

Dat zal zeker tot het plan van een Sagan behoren. Die won overigens in Valence in 2018, toen de Tour daar voor het laatst aankwam. Ook Greipel won daar al een keertje. Ook voor de machtssprinters is dit dus een mooie kans. Dan komt ook een Colbrelli in beeld en Wout van Aert zal deze rit zeker ook aangekruist hebben. Na dit soort etappe kan die laatste de besten aan. De laatste elf kilometers zijn wel vrijwel volledig vlak.

Ook benieuwd naar de uitslag van de tiende etappe van de Tour de France? Etappe 11 wordt verreden op 7 jui, de renners maken zich dan op voor een rit van Sorgues naar Malaucène. Lees meer in de voorbeschouwing op de elfde etappe.