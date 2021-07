Het zit in de familie: kleinzoon Eddy Planckaert wint zijn allereerste koers

Er is opnieuw een talent ontdekt in de familie van Eddy Planckaert. Zijn kleinzoon, Mageno Timmerman, heeft namelijk zijn allereerste koers gewonnen. Eddy Planckaert kon er echter zelf niet bij zijn.

Mageno Timmerman nam deel aan een wielerwedstrijd in Frankrijk en hij wist die uiteindelijk ook te winnen. Straf, want het was nog maar de vierde wedstrijd ooit van Timmerman. Eddy Planckaert kon er echter niet bij zijn.

Hij vindt het jammer dat hij de overwinning van zijn kleinzoon heeft gemist en vertelde het bij Villa Sporza. "Niemand had verwacht dat hij ging winnen. Ik ben super trots, maar vind het ook enorm jammer dat ik er niet bij was", aldus Eddy Planckaert.