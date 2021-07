Vader Adrie ook verrast door opgave Mathieu van der Poel: "Gaat tegen zijn natuur in"

Het einde van Mathieu van der Poel in de Tour de France is er iets vroeger gekomen dan verwacht. Ook vader Adrie was zelfs enigszins verrast.

"Ja, Mathieu heeft zelfs mij verrast met zijn opgave", aldus papa Adrie van der Poel in Het Nieuwsblad. "Dat hij de Tour niet zou uitrijden was duidelijk, maar zondag al niet starten? Dat was voor mij schrikken." Natuur "Het gaat tegen de natuur van Mathieu in om op te geven. Maar soms moet je je verstand ook eens gebruiken." "Als renner op je topvorm ben je als de dood om in die omstandigheden ziek te worden. En Mathieu heeft nu eenmaal nog dat andere doel: de mountainbike op de Spelen. Dan is het beter vanaf nu daar alles op te zetten."