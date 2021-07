Renner van Intermarché-Wanty-Gobert verschijnt niet meer aan de start in de Tour de France door ziekte

U hoeft in deze Tour de France niet meer te zoeken naar Jonas Koch. De Duitser van Intermarché-Wanty-Gobert is namelijk uit de Franse rittenkoers gestapt. De ploeg laat weten dat de renner de voorbije twee dagen ziek is geworden.

Jonas Koch reed een vrij anonieme Tour de France. Zijn beste prestatie was een 32ste plaats in de derde etappe. In het algemeen klassement stond de Duitse renner van de Belgische wielerploeg op de 131ste plaats.

Unfortunately, Jonas Koch has been sick the last two days and will not appear at the start of stage 10 of the Tour de France.



