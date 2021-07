🎥 Tosh Van der Sande kleurde tiende etappe in Tour de France: "We hebben ons een beetje in de kijker gereden"

In de vlakke etappes in de Tour de France is het maar goed dat er renners als Tosh Van der Sande zijn, die wel te vinden zijn voor een lange onderneming. Van der Sande ging in de tiende rit op pad met Hugo Houle van Astana. Veel kans om voorop te blijven hadden ze weliswaar niet.

Van der Sande was de eerste aanvaller van de dag. Ondanks zijn aanvallende intenties maakte de Belg van Lotto Soudal zich weinig illusies. "Ik wist dat het moeilijk ging worden, hé. Ik had heel de dag een goed gevoel. Als we moesten doortrekken, voelde ik toch meteen dat het mijn dag niet was", deed hij zijn verhaal na de rit.

Het peloton gaf weinig speelruimte en dus had het ook geen zin om de hele tijd op de limiet te rijden. "We hebben nooit echt geforceerd. Het was een hopeloos dagje, maar we hebben ons een beetje in de kijker gereden." Meer vluchters in de ontsnapping was wellicht beter geweest? "Da's meestal zo", lacht de Tour-debutant.

🎙️ @Toshvds: "I knew it would be really difficult. I felt quite good all day but once we had to up the pace I immediately knew it wouldn’t be my day."



In deze fase van de Tour zijn er bij veel renners hier en daar wel fysieke ongemakken. Zo ook bij Van der Sande. "Ik had een beetje last aan de rug, maar dat komt allemaal wel goed."