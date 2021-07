Ploegleider heeft het niet meer: "Wat een fenomeen" en "Eer om achter hem aan te mogen rijden"

Wout van Aert heeft indruk gemaakt in de rit over twee keer de Mont Ventoux. Ook zijn ploegleider Merijn Zeeman was in de wolken.

"Wat een fenomeen", liet Merijn Zeeman optekenen op Twitter over zijn poulain. En hij was echt enorm goed in de woensdagetappe. Veerkracht "Hij was heel gefocust en zei dat hij zich heel erg goed voelde. Dat hebben we gezien! Hij wint een epische etappe, met al die Belgische fans, in zijn Belgische kampioenentrui. Het was een voorrecht om erachter te mogen zitten", aldus Zeeman tegen Sporza. "Hij is beter en beter aan het worden. Ik ben ook blij met de veerkracht dat het team laat zien na de tegenslagen met Primoz Roglic."