'Remco Evenepoel binnenkort te zien in Overijse en tijdritkampioenschappen en keert terug naar Lombardije'

Remco Evenepoel is zich momenteel aan het voorbereiden op de Spelen. Tijdritkampioenschappen en de Ronde van Lombardije, dat volgt nadien. Het EK tijdrijden, WK tijdrijden en de Ronde van Lombardije zouden wel degelijk deel uitmaken van het programma van Evenepoel.

Dat melden alvast La Dernière Heure en L'Avenir. Volgens deze Franstalige kranten heeft het programma van Evenepoel in het najaar al enige vorm gekregen. Een eerste koers die in het najaar aan bod komt is de Druivenkoers in Overijse op 24 augustus.

Evenepoel zou dus zeker nog in eigen land te bewonderen zijn dit jaar. Dat zal sowieso ook nog het geval zijn op het WK tijdrijden op 25 september. Op dat moment zal ook het EK tijdrijden al achter de rug zijn. Dat vindt in Italië plaats in Trente op 9 september.

NIEUWE POGING IN LOMBARDIJE

Op 9 oktober zou Evenepoel ook aan de start staan van de Ronde van Lombardije. Opvallend, want Evenepoel kwam vorig jaar in de Italiaanse klassieker zwaar ten val, waarna een lange revalidatie volgde. Een goede prestatie in diezelfde wedstrijd zou psychologisch dan ook een stevige opsteker kunnen zijn voor Remco Evenepoel.