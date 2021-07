Renster van Movistar haalt na tweede plaats in vorige rit haar gram in Giro Donne, ereplaats voor Marianne Vos

Net als in de vijfde rit in de Giro Donne werd het ook in de zesde rit een massasprint. Movistar-renster Emma Norsgaard was in de vorige etappe tweede na ritwinnares Lorena Wiebes. Ongetwijfeld was dat een ontgoocheling, maar een dag later haalde Norsgaard haar gram.

De zesde etappe in de Giro Donne vertrok en kwam aan in Colico. In de slotkilometers plaatste Sarah Roy nog een aanval, maar de massasprint was na 155 kilometer niet te ontlopen. Emma Norsgaard deed voor de tweede dag op rij volop mee voor de ritzege. Waar de Deense renster er in de vijfde rit nog net naast greep, kon ze in Colico wel vieren. Coryn Rivera was de renster die DSM deze keer vooruit schoof, maar Norsgaard was dus nog een tikkeltje sneller dan de Amerikaanse. Marianne Vos kwam als derde over de streep.