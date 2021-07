Tiesj Benoot reageert na opgave in Ronde van Frankrijk - wat met de Olympische Spelen?

De zware Tour de France weegt door en dat zie je ook aan het aantal opgaves. Tiesj Benoot heeft de Tour vroegtijdig verlaten. De vraag is nu of de Belg van DSM tijdig hersteld geraakt voor de Olympische Spelen. Benoot is één van de vijf renners die geselecteerd werd voor de Spelen.

De nodige vragen zijn er nu natuurlijk sowieso wel. Dat beseft Benoot zelf ook maar al te goed, want Benoot sukkelt met de hamstring en de heup. Rust? "Superzwaar zijn de blessures niet, ik vermoed dat een paar dagen rust en behandeling voldoende zullen zijn om te herstellen", aldus Benoot tegen Sporza. "Maar het is natuurlijk wel een teleurstelling. Ik had gehoopt dat ik me beter zou voelen na de rustdag. Ik hoop dat dit mijn deelname aan de Olympische Spelen niet in het gedrang brengt, maar ik ga er sowieso alles aan doen."

