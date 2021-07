Tony Martin valt meteen in etappe richting Ventoux en stapt uit de Tour de France

De Nederlandse formatie kende al pech met Primož Roglič die ernstige verwondingen opliep bij een valpartij en dus ook Tony Martin. Die was betrokken bij meerdere valpartijen. De Duitser was de renner die op de openingsdag van de Tour als eerste tegen het asfalt ging door toedoen van de vrouw met het kartonnen bord 'Allez opi-omi'.

Martin deed nadien wel voort, maar kwam in het begin van de elfde Touretappe opnieuw zwaar ten val. De doktors gingen zijn toestand onmiddellijk checken. Er was geen andere optie mogelijk dan over te gaan tot opgave en de koers te verlaten.

🇫🇷 #TDF2021@tonymartin85 had a hard crash in the beginning of the eleventh stage.



The former yellow jersey on this day in 2015 is out of the race and on his way to the hospital for a medical check.



Get well soon, Tony. 🍀 pic.twitter.com/fkdgbmOu5C