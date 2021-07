TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 11 SORGUES - MALAUCENE: Zien we De Gendt voorin in bergrit na 2x Mont Ventoux?

Dag twaalf in de Tour de France. Met op het programma: de elfde etappe van Sorgues naar Malaucène.

Vorig jaar werd de elfde etappe van de Tour de France gewonnen door Caleb Ewan. Peter Sagan deelde in de massasprint een beuk uit aan Wout van Aert en werd hiervoor gediskwalificeerd. Van Aert geraakte zo niet verder dan de derde plaats, Ewan klopte Bennett om de overwinning. Een heel ander verhaal gaat het worden in de Tour de France van dit jaar.

Elfde etappe Tour de France gaat langs Mont Ventoux

Geen sprintersrit deze keer, wel een bergrit. De gele trui kan zich geen rustig dagje veroorloven, maar moet in actie komen om zijn positie in het klassement te versterken of te behouden. De renners krijgen een rit van 198,9 kilometer voorgeschoteld, van startplaats Sorgues naar Malaucène. Met een centrale rol voor de iconisiche Mont Ventoux in deze etappe.

Het is wel lang niet de enige beklimming die op het programma staat. De Côte de Fontaine-de-Vauduse en de Côte de Gordes (beiden vierde categorie) zijn opwarmertjes in het begin van de rit. Twee korte klimmetjes van respectievelijk 1,9 kilometer en 2,5 kilometer. Bij die eerste klim is het stijgingspercentage 6%, bij die tweede 5,1%. De Col de Liguière is een klim van 9,3 kilometer aan 6,7%. Dat is al wat anders.

Dan komen we in de omgeving van de Mont Ventoux. De gestage aanloop naar de top van de Ventoux wordt er ook bijgenomen, wat er voor zorgt dat het bij de eerste passage wel 22 kilometer klimmen is, maar het gemiddeld stijgingspercentage maar op 5,1% komt. Nadien passeren we al een aan aankomstplaats Malaucène, maar de finish ligt daar nog niet.

Ventoux bij tweede passage col buiten categorie

De renners moeten immers nog een tweede keer de Ventoux over. Deze keer langs de kant die veel sneller voor steile stukken zorgt. Het is dus 15,7 kilometer klimmen aan 8,8%, wat het een klim buiten categorie maakt. Op de top is het nog 22 kilometer tot de finish. Dat betekent dat het ook nog 22 kilometer dalen is.

De aard van de finish - na een afdaling - verhoogt ook de kansen van de vroege vluchters. Het is niet dat er op het einde van de rit ineens nog grote verschillen worden dichtgereden, tenzij je een uitstekend daler bent. De Gendt won in 2016 op de Ventoux, toen Froome het ook oeen lopen moest zetten. Kan De Gendt dat kunststukje nog eens herhalen? Hij moet dan nu nog wel een eind verder rijden.

© photonews

Ook klassementsmannen als Pogacar zullen zich niet koest houden, ook al ligt de aankomst dan nog een eind voorbij de Ventoux. Ook benieuwd naar de uitslag van de elfde etappe van de Tour de France? Etappe 12 wordt verreden op 8 juli, de renners maken zich dan op voor een rit van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes. Lees meer in de voorbeschouwing op de twaalfde etappe.