TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 12: SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX - NÎMES: Krijgen we een sprintersfestival in Nîmes?

Vandaag staat de twaalfde etappe van de Tour de France 2021 op het programma. De renners rijden van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes over een parcours van 161 kilometer. De kans is zeer groot dat het op een massasprint zal eindigen.

Saint-Paul-Trois-Châteaux is al vaak de startplaats geweest voor een etappe van de Tour de France. Zo was de Franse stad er in de voorbije tien jaar maar liefst drie keer bij als startplaats. Een aankomst was er echter nog nooit.

Nîmes, waar de etappe vandaag zal aankomen, is ook al vaker de finish geweest voor een rit van de Tour de France. Zo werd er ook twee jaar geleden gesprint en toen haalde Caleb Ewan het voor Elia Viviani en Dylan Groenewegen.

Parcours

De renners rijden vandaag dus van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes over een parcours van 161 kilometer. Het is bijna allemaal vlak, maar in het midden van de etappe wacht wel een korte beklimming van derde categorie.

Het gaat over de Côte du Belvédère, een beklimming van 4,4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6 procent. De top van de klim ligt echter op meer dan 70 kilometer van de streep, waardoor het dus niet voor een belangrijke shifting kan zorgen.

Massasprint

Er lijkt dus niets een nieuwe massasprint in Nîmes in de weg te staan. Enkel als het peloton voor een snipperdag zou kiezen, zouden de vluchters voorop kunnen blijven, maar het lijkt toch vooral een massasprint te zullen worden.

Laten de echte rassprinters zich zien in de twaalfde etappe? En wat kunnen onze landgenoten zoals onder meer Wout van Aert? U hoeft bij Wielerkrant.com geen moment van de twaalfde etappe te missen.

Etappe 13

Ook benieuwd naar de uitslag van de twaalfde etappe van de Tour de France? Etappe 13 wordt verreden op 9 juli, de renners maken zich dan op voor een rit van Nimes naar Carcassonne. Lees meer in de voorbeschouwing op de dertiende etappe.