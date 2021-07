Bondscoach maakt balans op voor OS: "Wout 100% klaar, voorzichtig met Remco, Benoots selectie niet op de helling"

Voor bondscoach Vanthourenhout is het toewerken naar de Olympische Spelen. Van Aert en Evenepoel zijn daar de kopmannen. Evenepoel kan zich in de luwte voorbereiden. Over het vormpeil van Van Aert bestaat geen twijfel meer na diens stunt in de Tour. Voorlopig blijft ook Benoot in de selectie.

Vanthourenhout haalt in HLN opgelucht adem over de paraatheid van Wout van Aert. "Hij zal 100% klaar zijn voor de Spelen", zegt Vanthourenhout na de ritzege van Van Aert in de Tour. "Eigenlijk verliep die eerste week wat mij betreft al bijzonder hoopvol. En nu dit erbovenop."

Het is in elk geval veelbelovend. "Vooral de manier waarop hij won, toont aan dat hij opnieuw op zijn oude, vertrouwde niveau zit. Niet enkel voor Japan maar ook voor wat daarna nog volgt zal hem dit enorm veel vertrouwen schenken. In Tokio wachten 234 kilometer en in totaal 4865 hoogtemeters. Dat is heel veel. Wout heeft daar zeker wel het profiel voor. Dat heeft hij al een paar keer bewezen."

GOUD KAN ALS PUZZEL IN MEKAAR PAST

Al pleit Vanthourenhout wel voor realisme. "Een medaille of topnotering kan in alle mogelijke scenario's. Goud? Dan zal ook daar de puzzel perfect in elkaar moeten passen. En de koerssituatie helemaal moeten meezitten. Ik ben ervan overtuigd dat ook onze andere kopman een heel hoog niveau zal halen. Maar met Remco Evenepoel wil ik uiterst voorzichtig zijn. En zeker geen situatie creëren zoals voor de Giro."

BENOOT BEHOUDT VERTROUWEN

Samenvatting: "Rustig toeleven naar die Spelen, is de boodschap." En wat met Tiesj Benoot, die opgaf in de Tour? "Het is geen conditioneel probleem. Dus behoud ik tot nader order alle vertrouwen in Tiesj. Ik kan en mag vervangen tot drie, vier dagen voor het einde van de Tour. Maar ik ga dat niet zomaar doen."

Met Dylan Teuns staat er een waardige vervanger in de wachtkamer, maar Tiesj Benoot krijgt dus alle kansen om klaar te geraken voor de Spelen. "We gaan zijn toestand evalueren en van dag tot dag opvolgen. Benoots olympische selectie staat voorlopig niet op de helling."