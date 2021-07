Eddy Merckx geniet van 'uitzonderlijk' talent van Van Aert: "Weinigen kunnen wat Wout gepresteerd heeft"

Genieten, dat deed Wout van Aert aan de finish in Malaucène. En wij met hem. Ook Eddy Merckx kan de topprestatie van Van Aert absoluut waarderen. Volgens de beste wielrenner aller tijden is dit eens te meer een bewijs van het uitzonderlijke talent van Van Aert.

Eddy Merckx won in 1970 boven op de Mont Ventoux als Belgisch kampioen. Hij droeg toen wel het geel. Van Aert bestormde wel met de Belgische driekleur om zijn schouders de Ventoux. "Met die tricolore trui winnen in een rit over de Ventoux, dat maakt je fier, hé", zegt Merckx bij VTM.

Merckx schat de prestatie van Van Aert naar waarde. "Weinigen kunnen wat Wout gepresteerd heeft. Het was een prachtprestatie. Hoe hij kon standhouden vanuit de ontsnapping tegen de mannen van het klassement, dat is heel straf. Ik ben blij voor hem, want hij had het moeilijk in het begin van de Tour."

Dit zal Wout vertrouwen geven voor de Olympische Spelen

Het is telkens weer verbazingwekkend om te zien wat voor een complete renner Wout van Aert is. "Als ‘sprinter’ twee keer de Ventoux overleven, daar moet je een uitzonderlijke conditie en een uitzonderlijk talent voor hebben en dat heeft Wout. Dit zal hem vertrouwen geven voor de komende dagen en voor de Olympische Spelen."

Dat laat inderdaad het beste verhopen voor dat volgende grote doel van Wout van Aert. "Ik denk dat hij er zal staan in Tokio. Of hij olympisch kampioen kan worden? Ik gun het hem van harte."