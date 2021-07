Niet de Tour van de zevenvoudig groene trui: Peter Sagan moet met kniepijn opgeven

In de derde etappe van de Tour de France kwam Peter Sagan samen met Caleb Ewan met de finish in zicht ten val. Ewan moest meteen opgeven, Sagan deed wel nog verder. Na elf etappes houdt de Slovaak het nu toch voor bekeken.

"Het is triest, maar het is de beste beslissing voor mijn knie", zegt Sagan bij Sporza over zijn opgave. "Ten eerste was er die val met Caleb Ewan. Zijn tandwielen raakten mijn huid. Ik heb mij knie ook ergens tegen gestoten. Het leek beter te gaan, op de rustdag voelde ik me redelijk goed."

Alleen was dat niet de laatste keer dat hij zijn knie bezeerde. "Twee dagen geleden stootte ik mijn knie tegen mijn stuur. Ik denk dat daar de wonde opnieuw ontstoken is. Nu kan ik mijn benen niet goed plooien. Wat heeft het dan voor zin om nog verder te doen?"

MIKKEN OP DE SPELEN

Belangrijkste zaak is nu om zijn knieblessure te laten genezen. Peter Sagan gelooft wel nog dat hij de Olympische Spelen kan halen.