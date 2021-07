Nils Politt doet Lotto Soudal naast ritzege in Tour de France grijpen, Theuns en Van Moer stellen het met ereplaats

Met twee man in de goede ontsnapping mocht Lotto Soudal hopen op de ritzege. Nils Politt heeft het de Belgische loterijploeg niet gegund. De Duitser van Bora-Hansgrohe reed weg in de finale en soleerde naar winst. Voor de Belgen in de vlucht, Van Moer en Theuns, was er enkel een ereplaats weggelegd.

Omdat de wind zo hevig blies in startplaats Saint-Paul-Trois-Châteaux, werd de start van de rit tien minuten uitgesteld. Je moest geen wetenschapper zijn om te voorspellen dat er dan vlak na die start waaiers aan te pas zouden komen. Het kwam wel snel tot een hergroepering, waarna de volgende ontsnappingspogingen zich aandienden. Een groep van dertien vluchters ontstond, met daarbij de Belgen Edward Theuns en Brent Van Moer en wereldkampioen Julian Alaphilippe. Voorts nog gevestigde waarden in de kopgroep als Greipel, Küng, Politt, Bissegger, Boasson Hagen, Henao, Erviti, Sweeny, Swift en Mezgec. JUISTE MOMENT Het peloton gaf hen meer dan tien minuten speelruimte: de winnaar zat dus vooraan. Het kon dan ook niet anders of de kopgroep zou in de finale uiteen spatten. Dat gebeurde ook: vier renners kozen het juiste moment om weg te rijden. Dat waren Erviti, Kung, Politt en Sweeny. De achterstand van de andere vluchters schommelde een hele tijd rond de halve minuut. Omdat die kloof maar niet naar beneden ging, sloeg de twijfel toe bij de achtervolgers in de laatste twintig kilometer en liep het verschil nog op. Lotto Soudal mocht nog wel hopen op de ritzege met Sweeny, die op een helling een paar keer doortrok en zo Küng deed lossen. POLITT DE SLIMSTE EN STERKSTE Op elf kilometer van de aankomst viel Politt aan van achteruit. De andere twee lonkten in eerste instantie naar mekaar, maar gingen vervolgens wel samenwerken in de achtervolging. Tevergeefs, want er ging veel kracht uit van de inspanning van Politt, die een mooie voorsprong uitbouwde en de grootste zege uit zijn carrière behaalde. Erviti werd tweede, Sweeny derde, Theuns zevende en Van Moer achtste.