Ook dat nog: Wout van Aert breekt na dubbele beklimming van Ventoux nog record, Strava-cijfers spreken boekdelen

Het was een monstertocht die Wout van Aert met brio afrondde. Dubbele beklimming van de Ventoux? Check. Razendsnelle afdaling? Check. Want ook dat is een belangrijk aspect van het wielrennen. Ook dat kan Wout van Aert als de beste.

Op Strava staan de duizelingwekkende cijfers van de prestatie van Wout van Aert in de elfde Touretappe. Zo staat er hoe lang Van Aert er over deed om de 'harde' kant van de Mont Ventoux te beklimmen: van Bédoin naar de top. Van Aert deed er exact een uur over en reed bergop dus gemiddeld 20 kilometer per uur. Eens boven volgde nog een afdaling van om en bij de twintig kilometer. In het dalen leek de bewonderenswaardige techniek en aerodynamica bij Van Aert wel op een kunstwerkje. Het deed hem pijlsnel naar beneden gaan. De vijf kilometer tussen de Mont Ventoux en Mont Serein legde hij af aan een gemiddelde van maar liefst 73,3 kilometer per uur. Goed voor een record op Strava. MAXIMAAL 95 PER UUR IN AFDALING Meteen na de Touretappe gaf de organisatie al enkele cijfers weer van de prestatie van Wout van Aert. In de afdaling na de dubbele beklimming van de Mont Ventoux haalde Van Aert een maximale snelheid van 95,1(!) kilometer per uur. Op Strava staan ook de cijfers van de beklimming van de Ventoux vanuit Sault. Van Aert deed er 57 minuten en 57 seconden over om die 24,4 kilometer af te leggen.