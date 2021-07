Pechvogel Tony Martin komt er gelukkig zonder breuken vanaf

Tony Martin was tijdens de Tour de France zeker een van de pechvogels uit het peloton. Hij houdt wel geen breuken over aan zijn valpartijen. Dat is gebleken uit verder onderzoek, nadat de renner uit de Tour was gestapt en was overgebracht naar het ziekenhuis.

De elfde rit van de Tour de France eindigde dan wel op prachtige wijze voor Jumbo-Visma met ritwinst voor Wout van Aert, de dag was verschrikkelijk begonnen. De start was amper gegeven of Tony Martin maakte een harde smak en belandde in een gracht. Martin was er al erg aan toe nadat hij op de openingsdag tegen het kartonnen bord 'Allez opi-omi' van de veelbesproken vrouwelijke toeschouwer aanknalde. Rond zijn linkerarm zat dus al van bij het begin van de Tour een verband. VERBANDEN EN HECHTINGEN Het was afwachten wat de schade zou zijn na de nieuwe val. Uit de Tour stappen was de enige mogelijke beslissing. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek wel dat Tony Martin geen breuken heeft opgelopen. Er moesten nog wel meer verbanden en ook hechtingen worden aangebracht.