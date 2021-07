Remco Evenepoel gaat voor goud of ander eremetaal: "Elke medaille is een mooie beloning op de Spelen"

Het hoofddoel komt er bijna aan voor Remco Evenepoel: de Olympische Spelen. Een medaille, daar doet Evenepoel het uiteraard voor. Voor minder zakt hij niet naar Tokio af. Liefst de gouden plak, al zou zilver of brons ook al mooi zijn.

Remco Evenepoel is alvast naarstig naar het hoofddoel van het jaar toe aan het werken. "De focus ligt volop op de Spelen. Proberen een perfecte voorbereiding af te werken. Daarna gaan we er voor." Welk type trainingen heeft hij voor ogen in aanloop naar de Spelen? "Vooral lange inspanningen, duurinspanningen."

VERBLIJF VAN 14 NACHTEN OP HOOGTESTAGE

De laatste koersen die Evenepoel reed waren het BK tijdrijden en het BK op de weg. Goed voor respectievelijk een zilveren en bronzen medaille. "Het was fijn om de koersperiode voor de Spelen zo af te sluiten." Na die BK's vertrok Evenepoel meteen op stage. "Op hoogtestage verblijf ik veertien nachten. Dan is er nog één nacht thuis en dan trek ik naar Tokio."

Het zou natuurlijk fantastisch zijn moest Evenepoel op de Olympische Spelen nog hoger kunnen mikken dan zilver of brons. "Hopelijk verdien ik een gouden medaille. Natuurlijk is elke medaille een mooie beloning op de Spelen. We gaan er gewoon vol voor."