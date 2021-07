Volgende die verlengt bij Deceuninck-Quick.Step: Iljo Keisse gaat nog door tot aan veertigste verjaardag

De volgende in de reeks renners die hun contract verlengen bij Deceuninck-Quick.Step is Iljo Keisse. Die zit in de herfst van zijn carrière, maar is nog steeds van goudwaarde voor de ploeg. Keisse heeft dan ook getekend voor een extra jaar. Wellicht stopt hij eind 2022 wel met koersen.

"Volgend jaar word ik 40 in december. Dat is ook de datum die ik in mijn gedachten heb om te stoppen met wielrennen. Ik ben blij dat ik geen andere ploeg moest zoeken voor mijn laatste jaar als prof", reageert Keisse op zijn in principe laatste contractverlenging.

Zelf heeft de Gentenaar in de loop der jaren uiteraard ook een heuse evolutie doorgemaakt. "Bij het ouder worden verlies je dingen, maar er zijn ook dingen waar je beter in wordt. Mijn focus gaat nu naar mijn rol als wegkapitein en het begeleiden van de jonge gasten."

Iljo Keisse voert zijn rol tot in de perfectie uit

Ook Patrick Lefevere is verheugd dat hij met Keisse opnieuw een overeenkomst gesloten heeft. "Hij is onze meest ervaren renner en iemand waar de jonge gasten veel van kunnen leren. Iljo voert zijn rol tot in de perfectie uit. Hij heeft zo'n grote motor en weet exact wat hij moet doen in elke situatie. Het is dus een groot voordeel om hem er nog een seizoen bij te hebben."