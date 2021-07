Het is gebeurd! Cavendish evenaart in Carcassonne record van Eddy Merckx in aantal ritzeges in Tour de France

Nog nooit eerder werd het in Carcassonne een sprint. Nu wel. Ging Cavendish dan het record van Merckx evenaren en zijn aantal ritzeges in de Tour in zijn carrière op 34 stuks brengen? Jawel, hoor. Er werd een stukje geschiedenis geschreven in Carcassonne.

Naesen was de eerste aanvaller van de dag. Niet veel later reed hij echter lek en net op dat moment werd de goede ontsnapping gevormd. De drie renners voorin: Sean Bennett, Pierre Latour en Omer Goldstein. Een groepje dat gemakkelijk te controleren is en zo lag het wedstrijdbeeld wel voor een tijdje vast.

Met de finale stilaan in zicht werd het toch echt koers. Op een zestigtal kilometer van de finish kwam het in een bocht ook tot een valpartij waar toch heel wat renners bij betrokken geraakten. Renners als Declercq, Poels en Simon Yates lagen erbij. Van die drie gaf enkel Yates er even later de brui aan. Kluge deed hetzelfde.

BAKELANTS MET INTERMEZZO

Ondertussen waren ze mekaar vooraan ook aan het bestoken. Bennett paste als eerste. Met iets meer dan vijftig kilometer te gaan zat de vlucht er ook al op voor Latour en Goldstein. Het bleef uiteraard niet rustig, met nog zo ver te gaan tot aankomstplaats Carcassonne. Pacher ging solo op zoek naar glorie. Bakelants ging in zijn eentje in de achtervolging. Tevergeefs, want op 27 kilometer van de meet reed hij opnieuw in het peloton.

Het duurde nadien niet lang of ook Pacher werd opgeraapt. De laatste 19 kilometer werden in groep afgelegd. Uiteraard werd in de sprint het treintje van Deceuninck-Quick.Step weer op de rails gezet. Ze lieten bij de Wolfpack het gat vallen voor Ballerini. Die werd nog wel teruggehaald, maar dan nog haalden ze de overwinning binnen: Cavendish klopte onder meer Philipsen aan de meet en evenaarde het record van Eddy Merckx.