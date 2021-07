Pauwels beantwoordt vraag of Van Aert ronderenner kan worden: "Denk dat het antwoord ja is, het podium is mogelijk"

De vraag of Wout van Aert ronderenner kan worden is meer dan ooit actueel. Serge Pauwels legde die vraag op tafel tijdens het gesprekje dat Michel Wuyts en José De Cauwer tijdens de live-uitzending van de Tourrit op Eén altijd voeren met de radiocommentatoren.

Serge Pauwels is als cocommentator voor de radio in de Tour en had het over de spraakmakende ritzege van Van Aert in de Tour. "Wout van Aert deed me denken aan Miguel Indurain. Hij loste alles op met souplesse. Hij was zoals een metronoom. Hij heeft bijna alles wat in zijn mogelijkheden ligt om een klassement te rijden. Kan hij zo'n ronde ook winnen? Dat is nu de grote vraag."

Wie de vraag stelt, mag ze meteen proberen te beantwoorden. "Ik denk dat het antwoord ja is. Ik zeg niet dat hij een grote ronde kan winnen, maar hij heeft de mogelijkheid voor een goed klassement. Het podium is mogelijk en winnen hangt dan af van of er renners beter zijn. In tijdritten zal hij geen tijd verliezen tegenover de toppers, integendeel."

VOORWAARDEN

Pauwels koppelt er wel een paar voorwaarden aan. "Als hij met een optimaal gewicht aan de start kan staan van de Tour, zoals dit jaar niet het geval is, moet het mogelijk zijn. Maar hij moet ruimte krijgen van zijn ploeg. Primož Roglič zal nog enkele jaren kopman zijn, Jonas Vingegaard is er nu ook bij."

© photonews

Pauwels ziet Van Aert binnen drie-vier jaar misschien wel zijn kans opeisen. "Als hij dan doet wat een ronderenner moet doen, dan zie ik niet in waarom hij het niet zou kunnen doen. Maar zolang ze geloven in Roglič, zal zijn kaart getrokken worden."

2 KOPMANNEN BEHOUDEN OP SPELEN

Moet Van Aert nu ook gebombardeerd worden tot absolute kopman op de Olympische Spelen? "Waarom zou Remco Evenepoel in dienst moeten rijden als je met 2 troeven kan spelen? Je moet met twee absolute kopmannen onafhankelijk van elkaar koersen tot die laatste klim met de top op 36 km van de finish. Daar moet je de schade opmeten en dan heb je nog altijd Remco die Wout kan helpen voor een sprint."