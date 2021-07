Tom Boonen kent dé sleutel tot succes Cavendish: "Schaken op hoog niveau" en "Dan win je 25 koersen per jaar"

Tom Boonen en Mark Cavendish hebben iets met mekaar gemeen: beiden kenden succes in de Tour en allebei hadden ze dat deels te danken aan een geweldige lead-out. Wat dat betreft bedienen ze Cavendish bij Deceuninck-Quick.Step op zijn wenken met Mørkøv. Boonen blaast op de loftrompet voor de Deen.

Boonen geloofde ook hard in mogelijk succes voor Cavendish in deze Tour. "Eén van de redenen waarom ik er zo stellig van overtuigd was dat Cavendish minstens één rit zou winnen deze Tour, is zijn lead-out. Die schenkt hem heel veel rust, wat voor Mark in déze fase van zijn carrière een wezenlijk verschil maakt", stelt Boonen in zijn column in HLN.

Het voorbereidende werk op de sprint is bij Deceuninck-Quick.Step top. "Sprinttreinen dragen sowieso het kwaliteitslabel 'Made in Belgium', ook al is de regie vaak in handen van buitenlandse coureurs. Die van Deceuninck-Quick.Step overtreft erkelijk alles. Ergens ook logisch. Sinds het ontstaan van de ploeg heeft Patrick Lefevere altijd gebouwd rond minstens één topspurter."

© photonews

De laatste man in die trein - uitgezonderd Cav - is Mørkøv, volgens zowat iedereen de beste lead-out ter wereld. "Mørkøv is een droom. Als je zelf op niveau bent en je kunt op zo iemand rekenen, dan win je 25 koersen per jaar. Mørkøv is dé sleutel tot Cavs succes. Analyseer tien sprints van hem en je stelt vast dat hij acht keer de juiste beslissing neemt."

Boonen schetst de kwaliteit bij uitstek bij Mørkøv de het verschil maakt. "Hij controleert niet enkel de sprint en het resultaat van zijn eigen team, maar ook die van andere ploegen. Dat is slechts weinigen gegeven in dit peloton. Wat Mørkøv doet is schaken op hoog niveau. Zijn inzicht en knowhow maken hem tot één van de best spurtvoorbereiders ter wereld. Een man van goudwaarde."