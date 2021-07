Van Aert ooit in geel in Parijs? Planckaert, Museeuw en Adrie Van der Poel hebben elk een heldere mening

De discussie is weer aangewakkerd: kan Wout van Aert ooit in het geel in Parijs staan en de Tour de France winnen? Nadat hij vorig jaar al zo sterk klom in de Tour en dit jaar de rit over de Ventoux won, is het iets om over na te denken.

Het was een topic dat donderdagavond in Villa Sporza ook aan bod kwam. Eddy Planckaert ziet het al gebeuren. "Ik denk, en ik zal nu kritiek en veel reacties krijgen, dat als hij zich echt specialiseert op de Ronde van Frankrijk en de Tour wordt gemaakt met langere tijdritten… Wie weet? Vorig jaar heeft hij bergop ook op kop gereden voor Roglič en zat er nog 8 man in zijn wiel. Ik vergelijk het met Francesco Moser, die ook de Giro gewonnen heeft."

EERDER GROEN DAN GEEL

Johan Museeuw heeft er toch een enigszins andere kijk op. "Hij moet zich niet specialiseren. Het is opmerkelijk dat een klassieke coureur ook in de Tour top is, maar nu zijn ronderenners ook top in het voorjaar. Als ik Wout was, ik zou me zeker niet omvormen tot Tourwinnaar. Hij kan op termijn zeker de groene trui pakken. Maar de gele trui? Dat denk ik niet."

Ook Adrie van der Poel denkt dat geel te hoog gegrepen is. "Dan moet alles meezitten. Het wordt ook steeds moeilijker. Hij stond tweede, hij had toen al iets kunnen proberen. Hij had 4 minuten cadeau gekregen in een etappe, het zal op die manier moeten. Als hij zijn wattages blijft rijden, kan hij een heel eind komen. Maar dat is niet genoeg om de Tour te winnen."