Duitse rensters strijdig om ritzege: Lisa Klein haalt het nipt in tijdrit in Knokke en is opnieuw leidster

Lisa Klein heeft opnieuw haar tijdritcapaciteiten getoond. Spannend was de strijd met andere Duitse dames om de ritzege in Knokke wel. Een nagelbijter zelfs, maar Klein bleek de snelste van alle deelneemsters. Ze is ook opnieuw leidster in de Baloise Ladies Tour.

Eerder op de dag had de Nederlandse Kool al een korte rit in lijn geworden. 's Avonds was er nog een individuele tijdrit in en Knokke van 7,6 kilometer. De beste tijden kwamen allemaal van Dutise rensters: Lisa Klein, Mieke Kröger en Hannah Ludwig. GEEN VOLLE SECONDE TUSSEN NUMMERS 1 EN 2 Die laatste moest twaalf seconden toegeven op haar twee landgenoten en werd derde. Klein en Kröger reden dus nagenoeg dezelfde tijd. Klein was minder dan een seconde sneller dan Kröger, maar pakte wel de winst. Klein had ook al de proloog in de Baloise Ladies Tour gewonnen. En daar bleef het niet bij, want Klein steeg ook opnieuw naar de koppositie in het klassement. Ze heeft elf seconden voorsprong op Kröger en vijftien seconden voorsprong op de Britse Henderson met nog één etappe te gaan.