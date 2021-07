Eddy Merckx kan ermee leven dat hij record nu moet delen: "Cavendish is een fenomeen, ik heb er bewondering voor"

Neen, Eddy Merckx zit niet te treuren omdat nu hij zijn recordaantal ritzeges in de Tour met Cavendish moet delen. Alleen maar lof en mooie woorden voor Cavendish van de grootste wielrenner aller tijden. Er zijn nog genoeg records die op zijn naam staan.

Eddy Merckx kan ook wel het verhaal van de terugkeer van Cavendish naar de top appreciëren, zo laat hij verstaan in HLN. "Cavendish is een fenomeen, hé. Hoe hij na enkele moeilijke jaren terugvocht naar de top: dat betekent toch wel iets. Ik heb er alleen maar bewondering voor. Prachtig. Ongelooflijk."

Een vergelijking gaat natuurlijk niet op: Merckx kon zowat alles en was ook klassementsman, Cavendish behaalde al zijn zeges in de sprint. "Ja, maar je moet het toch nog altijd doen. Onderschat zo'n massaspurts niet. Over een paar jaar waren er nog andere grote sprinters, die er nu in de Tour niet bij zijn. In die zin vond ik het uitvallen van Ewan wel jammer. Caleb had wellicht wat meer weerwerk kunnen bieden."

Records zijn er om gebroken te worden

Al maakt het finaal weinig uit wie er nu wel of niet bij is. "Dat doet totaal niks af van de prestatie van Mark. Echt chapeau." Het zou ook wel eens kunnen dat Cavendish het record van Merckx ook echt gaat verbreken. "Hij is er nog niet, hé. Maar als het zo is, is het zo. Ik gun het hem van harte. Records zijn er nu eenmaal om gebroken te worden. Ik houd er nog wel een paar over."