Ook Van Aert erkent groots wielermoment: "Voor wat Cavendish allemaal doet, kan ik alleen maar respect hebben"

Voor Wout van Aert zat het allemaal niet mee in Carcassonne. Het was het moment van Mark Cavendish en van niemand anders. Van Aert zelf kon niet echt meesprinten en betreurde dat uiteraard. Wel erkende hij ook de fantastische prestatie van Cavendish.

Om te beginnen had Wout van Aert al gehoopt op een hardere koers dan het uiteindelijk was in de dertiende Touretappe. "Het was een stressvolle dag. Het doel was om Jonas Vingegaard goed vooraan te houden en zelf een sprint te rijden. Ik had gehoopt op wat meer actie, maar daar was de wind niet sterk genoeg voor."

INGESLOTEN

In de sprint zelf leek Van Aert nogal ver te zitten en dat kon hij niet meer rechtzetten. Meer dan een vijftiende plaats zat er dus niet in. "Op twee à drie kilometer van het einde werden Mike Teunissen en ik een beetje overvleugeld en op vijfhonderd meter van de meet raakte ik weer ingesloten. Het was het net niet, jammer genoeg."

Sowieso is het toch een moeilijke zaak om in deze Tour Mark Cavendish te kloppen in de sprint. Van Aert stond ook nog even stil bij de verwezenlijkingen van de Brit. "Voor wat Cavendish allemaal doet, kan ik alleen maar respect hebben."