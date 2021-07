Vos gaat Van der Poel achterna en geeft op in Giro Donne met oog op Spelen

Marianne Vos houdt het na twee ritoverwinningen voor bekeken in de Giro Donne.

De Giro Donne, voordien nog de Giro Rosa, is de vrouwenlijke evenknie van de Ronde van Frankrijk aangezien er in Frankrijk (nog) geen Tour voor vrouwen wordt georganiseerd.

Na twee ritoverwinningen en 8 etappes (van de 10) zal Vos zaterdag niet aan de start staan van de koninginnerit van de Giro Donne.

Vos wil zich namelijk nog een beetje sparen voor de Olympische Spelen in Tokyo op 25 juli. In Tokyo vormt ze een kwartet met wereldkampioene Anna van der Breggen, Demi Vollering en Annemiek van Vleuten.

De renster van Jumbo-Visma is alleszins niet de eerste die er in een prestigieuze koers de brui aangeeft om zich te focussen op de Olympische Spelen. Mathieu van der Poel deed het haar al voor in de Ronde van Frankrijk vorige week.