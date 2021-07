Wiggins vindt dat Van Aert al meer won dan Van der Poel en ziet in Belg potentiële Tourwinnaar (bij ander team)

Bradley Wiggins krijgt maar niet genoeg van de prestaties van Wout van Aert. Ooit de Tour winnen? Jazeker, het kan volgens Wiggins. Wellicht dan wel bij een andere ploeg. Wiggins ziet in Van Aert een soort bescheiden superster.

Wiggins is voor Eurosport in de Tour en heeft Van Aert dus al op de voet kunnen volgen. "Hij is wellicht de beste allrounder in de wereld", stelt Wiggins in HLN. "En nederig bovendien. Een superster." Er is natuurlijk die eeuwige concurentiestrijd met Mathieu van der Poel. "Wout is de stille van de twee. Wat mij betreft heeft hij meer gewonnen dan Van der Poel."

Al heeft die laatste uiteraard ook al heel gepresteerd. "Van der Poel heeft meer talent, en hij wordt steeds beter. Daar laat Wout zich niet door afschrikken. Hij is his own man." En Van Aert heeft de rit over de Ventoux gewonnen. "Met dit soort overwinningen zal Wout ook gaan geloven dat hij de Tour kan winnen."

OMVORMEN TOT KLASSEMENTSMAN

Wiggins behoort dus tot het clubje experts die geloven in een potentiële Tourwinst van Van Aert. "Hij heeft al bewezen dat hij dat kan. Zal dat in zijn huidige ploeg zijn? Ik denk het niet. Niet zolang Roglič daar is." De vraag is of Van Aert zich wel moet omvormen tot een klassementsman in een grote ronde. "Het is zijn keuze. Dat hij een grote ronde wint, zal niet bepalen wat voor renner Van Aert is."