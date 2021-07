Anna van der Breggen maakt het netjes af en pakt de eindwinst in Giro Donne, laatste ritzege voor DSM-renster

Anna van der Breggen is in haar missie in Italië geslaagd: ze heeft de Giro Donne gewonnen. Al vanaf ze de eerste rit in lijn won, stond dat min of meer in de sterren geschreven. Van der Breggen heeft de eindzege niet meer uit handen laten glippen.

Want de laatste etappe stond al op het programma, met vertrek in Capriva del Friuli en aankomst in Cormons. Van der Breggen - dus in de roze leiderstrui in plaats van in de regenboogtrui - begon eraan met een voorsprong van 1'23" op Moolman.

Het was een ontsnapping van vijf rensters die voorop bleef. Het kwintet had bij het aanvatten van de laatste tien kilometer nog een voorsprong van een kleine minuut. Die kloof ging nog wel fel naar beneden, met een jagend peloton dat de vluchtsters nog op de nek viel.

VIERDE EINDZEGE VOOR VAN DER BREGGEN

Coryn Rivera bleef wel nog net vooruit en haalde nipt de dagzege binnen. Wanneer Van der Breggen over de streep kwam, was ze zeker van de eindwinst. Het is de vierde keer dat Van der Breggen de Giro wint. Ook vorig jaar was de Nederlandse de eindwinnares.