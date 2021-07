Eddy Merckx laat zich uit over Wout van Aert: "Geel? Dat is boven zijn niveau"

Eddy Merckx heeft zich ook eens uitgelaten over de kansen van Wout van Aert om ooit in het geel in Parijs te blinken.

"Wout van Aert is een exceptionele renner", aldus Eddy Merckx bij Sporza. "Maar geel? Dat is boven zijn niveau." Limieten "Ook van Aert heeft limieten. De groene trui, die kan hij zeker viseren. Maar de gele, dat zou ik echt niet doen." "Hij moet zich gewoon blijven focussen op zijn huidige doelen. Maar wat hij op de Ventoux liet zien, dat was wel een van de mooiste prestaties ooit van een Belg in de Tour."