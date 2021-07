El Tractor ziet af bij de beesten: "Een van de zwaarste dagen van mijn carrière"

Haalt Tim Declercq Parijs? Dat is stilaan toch een beetje een dubbeltje op zijn kant. Zaterdag zag hij af bij de beesten.

De gevolgen van zijn val vrijdag zorgden zaterdag voor enorme pijn en dus een hele dag afzien voor Tim Declercq.

Rem

Uiteindelijk bolde hij binnen op 25 minuten in een groepje met onder meer groene trui Mark Cavendish. "Het was een van de zwaarste dagen uit mijn carrière", aldus Declercq bij Sporza.

"Het was een dag om snel te vergeten, er zat precies een rem op me. Ik wist het natuurlijk al voor de start. Het niveau is hier zo hoog. Als je dan zelf wat minder bent, dan weet je dat het zwaar werken wordt."