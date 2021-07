Kuss viert voor Jumbo-Visma in zijn woonplaats: "Als grote kampioen als Van Aert zo voor jou rijdt, moet je het afmaken"

Winnen in je eigen woonplaats in de Tour, dat is genieten. Kuss mocht het ervaren, Van Aert hielp hem daarbij. Met ook nog Kruijswijk erbij zaten ze met drie renners van Jumbo-Visma in de goede vlucht. In de finale leverde Van Aert zo lang mogelijk werk voor Kuss.

Een ritzege in de Vuelta stond reeds op het palmares van Kuss. Nu komt daar dus een etappe in de Tour bij. "Het is ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor", vertelde de zegevierende Amerikaan in het flashinterview. "Ik heb al veel afgezien in deze Tour. Ik had niet die punch in de benen. Eindelijk had ik weer heel goede benen."

VRIENDIN EN FAMILIE OP LAATSTE KLIM

Die had hij zeker, net als de nodige parcourskennis. Kuss woont immers in Andorra. En waar lag de finish van de vijftiende Touretappe? Juist, ja. "Omdat de aankomst was waar ik woon, was ik heel gemotiveerd voor deze rit. Mijn vriendin en mijn familie stonden op de laatste klim om mij aan te moedigen. Ik wil ook de groetjes doen aan mijn ouders, want ik heb hen al lang niet meer gezien en ik weet dat ze mij altijd steunen."

Aangezien Kuss in Andorra woont, kende hij ook de laatste klim als zijn broekzak. "Ik rijd er niet zo vaak op, omdat ie zo zwaar is. Ik wist dat wanneer ik in het begin een gat kon slaan, ik kon proberen om die kloof te houden. Wout van Aert reed volop voor mij tot aan het einde van de vallei. Als een grote kampioen als Wout zo voor je rijdt, moet je het afmaken."

STERKE PRESTATIES VINGEGAARD DOEN DEUGD

Jumbo-Visma heeft nu al twee ritzeges en heeft ook nog een renner virtueel op het podium. Wat zijn de verdere plannen? "We zijn nog met vijf in koers. We willen voor ritzeges gaan, maaar het is ook goed om Jonas Vingegaard zo goed te zien rijden. Ik wilde het echt afmaken in deze rit. Vanaf nu ga ik volop Jonas steunen."