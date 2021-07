Serge Pauwels verwacht veel van zondagrit: "Dat is de enige tactiek die ze nog hebben, dus ..."

De eerste rit in de Pyreneeën op weg naar Andorra? Dat zou wel eens vuurwerk kunnen opleveren, meent Serge Pauwels.

Serge Pauwels is deze week actief als co-commentator bij Sporza Radio en kijkt als een echte kenner naar de koers, uiteraard.

Geen slappe koers

Hij verwacht veel van de rit van zondag: "Het gaat koers worden. De enige tactiek die Ineos en andere ploegen nog kunnen gebruiken is om Pogacar uit zijn lood te slaan door van ver de koers hard te maken. De uitdagers hebben niks te verliezen."

"We gaan in elk geval geen slappe koers krijgen onder de favorieten, daarvoor is het parcours veel te lastig", is Pauwels duidelijk.