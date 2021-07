Wout van Aert voor geel? "Het hangt ervan af wat de ASO wil" en "Dat is zijn enige probleem"

Wout van Aert maakte deze week heel veel indruk in de Tour de France. En dus is de vraag nu: wat met zijn gele ambities?

"Ik vergelijk Wout van Aert een beetje met Miguel Indurain, een man met een groot postuur en een competitiegewicht van 78 kilogram. Als de Tour de France een beetje anders wordt qua parcours met langere tijdritten ...", zou Hans De Clercq het wel eens willen zien in Villa Sporza.

Wat wil de ASO?

"Het is de vraag wat de ASO wil. Als ze eens van Aert eens de kans willen geven ... Zij kiezen het parcours. En je kan het combineren met een voorjaar. Bernal wint de Giro, maar was ook top in de Strade Bianche. Armstrong was altijd goed de periode van de Gold Race, Pogacar won Luik-Bastenaken-Luik."

"Ik denk dat hij maar één probleem heeft: die Pogacar. Die kan ook tijdrijden. Indurain moest rijden tegen Delgado en zo, die kon hij in tijdritten op minuten fietsen. Nu heb je een renner die ook goed kan tijdrijden. Dat is de enige die op zijn weg ligt."