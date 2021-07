Alaphilippe spreekt van extra zware Tour: "Van der Poel reed in de eerste week alsof hij 's anderendaags naar huis ging"

Julian Alaphilippe is al verschillende ritten in het offensief geweest. Tegen Van der Poel nam hij het op in de eerste dagen van de Tour, ook in de rit over de Ventoux was Alaphilippe mee in de aanval. Dat hakt er wel in. Dit lijkt één van de zwaardere edities van de jongste jaren te worden.

Nochtans was dat niet de perceptie wanneer het voor aanvang van de Tour over het parcours ging. "Het is al een hele zware Tour de France geweest. Zwaarder dan sommige renners op papier misschien verwachtten, maar het zijn nog altijd de renners die de koers maken."

Maar de wereldkampioen ziet het nog zitten? "Er is geen andere keuze dan door te gaan.Ik heb nog wel energie. Ik zal zien hoe ik me voel. Het zijn al twee zware weken geweest en we zijn nog maar net begonnen aan de Pyreneeën. De Tour is altijd drie weken afzien, maar dit jaar is dat toch in het bijzonder het geval."

STERKE NIEUWE GENERATIE

Het niveau in het Tour-peloton ligt ook enorm hoog. "De nieuwe generatie is ook heel sterk en hanteert een andere koersstijl, met veel aanvallen. Mathieu van der Poel reed in de eerste week zo agressief, alsof hij 's anderendaags al naar huis ging."

Alaphilippe boekte al snel een ritzege in deze Tour. Lang vooraan blijven staan in het klassement was er evenwel niet bij. "Ik wist dat ik niet voor het klassement gekomen was, maar na er was wel al een erg grote kloof na een paar dagen. Dat zijn we niet gewend in de Tour."