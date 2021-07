Dylan Teuns verwacht nog hele grote strijd voor klassement in twee zware ritten: "Hopelijk dan twee koersen in de koers"

Dylan Teuns heeft zijn ritzege in de Tour al beet. In de vijftiende etappe was hij toch ook weer mee en mogelijk was dat niet voor het laatst. Er komen nog zware ritten aan en daarin wil hij zich ook nog wel eens aan een avontuur wagen.

"Ik zat meteen mee bij die acht renners bij de eerste schifting. Achteraf gebleken was ik liever met die acht onderweg geweest dan met zo'n grote groep. Dan weet je dat er hier en daar wel betere klimmers bij zitten", erkende Teuns in een gesprek met VTM Nieuws dat de kans op een nieuw succes klein was. "Dan was er ook nog de hitte die me parten speelde."

AANPASSEN AAN HITTE

De omschakeling naar de warmte in zo'n grote ronde, dat is niet evident. "Ik heb na de rustdag een paar dagen afgezien om aan te passen. Dat is nu beter gelukt, maar als je de hele dag in de ontsnapping rijdt, is het niet gemakkelijk. Toen we opdraaiden aan de voet van de laatste klim, liepen de benen rap vol. Dan heb ik maar gewoon mijn eigen tempo gereden."

Als alles goed loopt, was dit nog niet het laatste kunstje van Teuns in de Tour. "In één van de drie Pyreneeënritten ga ik nog eens proberen. Ritten 17 en 18 zijn serieus zware ritten, met twee keer aankomst bergop. Daar gaat het een hele grote strijd zijn voor het klassement."

NOG GROTE STRIJD OM EREPLAATSEN

Voor de ereplaatsen dan toch, voor de eindzege in principe niet. "Pogačar zal zijn directe concurrenten proberen controleren, maar het zal een hele grote strijd zijn van plaats 2 tot plaats 10. Hopelijk krijgen we dan twee koersen in de koers: één voor de overwinning en één voor het klassement."