"Kuss heeft heel veel flair, heel veel klasse, maar is mentaal niet sterk genoeg"

Jumbo-Visma haalde dankzij Sepp Kuss nog een mooie ritzege binnen in de Tour de France. Maar is hij klaar om het gewicht van de ploeg in de grote rondes te dragen? Michel Wuyts vindt van niet.

"Ik denk niet dat hij mentaal sterk genoeg is om het kopmanschap te dragen en ik denk dat dat zo zal blijven. Hij is op zijn best als het heel steil is, maar een volle ronde dragen zie ik hem niet doen", zei hij bij Villa Sporza.

Wuyts had de stunt van Kuss wel zien aankomen. "Hij voelde zich niet goed in de eerste Tour-helft en komt er nu wat door. Ook in de vorige Tour kwam hij in de laatste week sterk voor de dag. In de Vuelta heb ik hem een etappe zien winnen om u tegen te zeggen. Het is een type dat heel veel in zich heeft, heel veel flair, heel veel klasse."