Van Baarle geïnspireerd door kopman en vol lof over Van Aert: "Wout is zo'n veelzijdige renner, hij kan gewoon alles"

Dylan van Baarle is één van die o zo nuttige krachten in een grote ronde. Wout van Aert is dan weer iemand die op Van Baarle veel indruk heeft gemaakt. Dat laat de Nederlander blijken in zijn blog op de site van zijn ploeg Ineos.

Daarin blikt Van Baarle terug op twee weken Tour de France en staat hij onder andere stil bij de ritzege van Van Aert. "Een klassieke renner die de Ventoux-rit wint, wat Wout van Aert deed, dat is iets dat niet vaak gebeurt. Hij is zo'n veelzijdige renner. Hij kan klimmen, hij kan sprinten, hij wint tijdritten. Hij kan gewoon alles."

Van Baarle rijdt in de Tour in dienst van Carapaz en heeft ook enkel mooie woorden over voor zijn kopman. "Ik ben geïnspireerd door Carapaz en de manier waarop hij rijdt. Hij houdt echt van het harde koers. Jammer genoeg betekent dat dat wij ook hard moeten koersen", komt Van Baarle met een kwinkslag. "Hard koersen maakt het op zijn minst interessant. We willen hem allemaal op het podium krijgen in Parijs."

KERS OP DE TAART

Er komen nog enkele cruciale ritten aan in de strijd om plaatsen 2 en 3. "Het gaat nog een lastige laatste week worden. De twee aankomsten bergop worden een groot gevecht, zeker gezien hoe kort Carapaz staat bij de andere klassementsmannen. Nadien is het enkel nog één tijdrit en we zijn op weg naar Parijs. Als we kunnen finishen met Carapaz op het podium, zou dat de kers op de taart zijn."