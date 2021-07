Bondscoach zeker dat Van Aert vorm kan aanhouden en is tevreden na eerste training met Evenepoel

De bondscoach is al in Tokio. Van Remco Evenepoel kan hetzelfde gezegd worden. Op Wout van Aert is het nog even wachten, want die gaat nog een week vlammen in de Tour. Dat is prima voor Sven Vanthourenhout. Die ziet er geen graten in dat Van Aert de Tour uitrijdt.

Hoe zijn de werkomstandigheden in Japan, toch een land met een zekere structuur waar corona nog lang niet weg is? "We hebben niet het gevoel dat we hier in een gevangenis terecht zijn gekomen", zegt Vanthourenhout in HLN. "Dit is een cultuur met regels en daar kan je je beter aan aanpassen of je geraakt gefrustreerd. Er zijn duidelijke regels waarbinnen we moeten werken, maar we worden niet opgesloten."

GOEDE TRAININGSWEGEN

De bondscoach heeft ook al Remco Evenepoel kunnen verwelkomen in Maebashi, waar de wielerdelegatie gevestigd is. "We hebben maandag al een eerste training van twee uur kunnen doen. Het eerste half uur ging over drukke wegen, maar daarna kwamen we op het platteland en was het echt mooi. Ik was verrast door de goede wegen."

Ondertussen is het wachten op Van Aert. Vreest Vanthourenhout niet dat die in de Tour met zijn krachten woekert? "Van Aert is gretig, hij koerst met volle goesting. Ik zie dat graag." Van Aert doet iets wat weinigen gegeven is: beter worden in de Tour. "Stel dat Ganna dit had gedaan, dan was die kapot uit de Tour gekomen. Ik snap ook waarom Nibali uit de Tour stapt, maar Wout is een klasse apart."

VAN AERT KAN VORM AANHOUDEN

Vanthourenhout is er zeker van dat Van Aert op de Olympische Spelen nog niet uitgeblust zal zijn. "Ik ken hem al lang en ik weet wat hij kan. Hij moet hard werken om zijn topniveau te halen, dat heeft tijd nodig, maar eens in vorm kan hij die vorm maanden aanhouden. Dat was vorig jaar ook zo."