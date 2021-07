Drievoudig Belgisch succes, vierklapper voor Cav, dominante Pogačar en crashes: dit waren de eerste twee Tour-weken

Voor de laatste 6 Tourritten eraan komen nog maar eens terugblikken op de eerste 2 weken. Belgisch succes was er met Merlier, Teuns en Van Aert. Daarnaast zijn Cavendish en Pogačar de mannen van deze Tour. Minpunt was ongetwijfeld de vele valpartijen.

Goede Tour voor de Belgen

De Belgische oogst is in andere edities al veel minder geweest. Met nog zes ritten voor de boeg staan al drie etappezeges op naam van Belgen. Merlier maakte in de eerste sprint al zijn droom waar, met ploegmaat Philipsen op plek twee. Dylan Teuns deelde de klim naar Le Grand-Bornand wonderwel in en ging op en over Woods. De twee passages over de Ventoux geven de zege van Van Aert in rit 11 een extra dimensie.

© photonews

Viermaal Cavendish

Wie in zijn eentje nog beter doet, is Mark Cavendish. Hoewel, eigenlijk niet: Deceuninck-Quick.Step zet een sprinttrein op poten om van te dromen. Vooraf had niemand evenwel gedacht dat Cavendish het zo vaak zou kunnen afrondden. In totaal draaiden vijf ritten uit op een massasprint, de laatste vier werden allemaal door Cavendish op zijn naam gezet. Met dank ook aan Mørkøv & co.

Pogačar steekt er bovenuit

Laat ons vooral niet vergeten wat Mathieu van der Poel presteerde aan het begin van deze Tour. Zes dagen reed hij in het geel, Ondertussen is de trui toch al acht dagen in het bezit van Pogačar. Die steekt er bij de klassementsmannen met kop en schouders bovenuit. Een verbluffende tijdritzege zette de toon en nadien zette de Sloveen van UAE nog eens twee keer bergop de puntjes op de i.

© photonews

Crashes, crashes en nog eens crashes

Een deel van het verhaal is ook dat concurrenten van hem letterlijk weggevallen zijn. De schouder van Thomas geraakte uit de kom en Roglič bezeerde zich bij een val over zijn hele lichaam. Die laatste is zelfs al naar huis. In elke Tour zijn er crashes, maar in die van dit jaar zijn er toch wel erg veel valpartijen met grote gevolgen van in het begin.

Vooral de passage in Bretagne, waar er toch wel erg smalle wegen werden opgezocht, slepen vele renners nog altijd met zich mee. Het begon met het 'opi-imi'-incident en het is eigenlijk nog altijd niet gestopt wat valpartijen betreft. Uitkijken bij wie dat nog een effect heeft in de laatste zes dagen van de Tour de France.