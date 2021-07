Krijgen we nog een zware strijd voor de groene trui? "Ik zal blijven strijden tot Parijs", vertelt eerste uitdager

Met vier ritzeges op de teller, leek de groene trui van Mark Cavendish al lang zo goed als binnen te zijn. Maar de etappe van dinsdag gaf zijn tegenstanders moed.

Want nummers twee en drie in de groene stand eindigden dinsdag op plaatsen drie en twee in een lastige overgangsetappe. Daarmee veroverden Matthews en Colbrelli heel wat punten en krijgen ze Cavendish opnieuw in het vizier nadat die was weggelopen na zijn 4e ritzege.

Michael Matthews nadert tot op 37 punten van Cavendish na zijn derde plaats in de einduitslag van dinsdag. "Het plan was om veel punten te pakken, ook bij de tussenprint. We kwamen jammer genoeg nog wat tekort om mee te doen voor de ritzege. Maarja... Cavendish heeft nog twee sprintkansen en als hij die allebei wint, pakt hij 100 punten. Het is alles of niets en ik zal blijven strijden tot in Parijs", klinkt het bij de groene man uit de Tour van 2017.

Cavendish moest al snel achtervolgen en kon bij de tussensprint al geen puntjes meer sprokkelen voor groen. "Nu hoop ik de komende twee aankomsten bergop te overleven. Ik kan niets doen tegen de renners die wel kunnen klimmen en zo punten sprokkelen", is zijn verhaal.

De etappe van woensdag wordt enorm zwaar met twee cols van eerste categorie en aankomst bovenop een col buiten categorie. Maar aangezien de eerste 115 kilometer vlak zijn, verwachten we geen problemen voor de tijslimiet bij Mark Cavendish. Ook de etappe van donderdag kent een relatief vlakke aanloop.