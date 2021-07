Ondanks succesvolle operatie mist Peter Sagan toch de Olympische Spelen

Geen Peter Sagan binnenkort op de Olympische Spelen. Na zijn opgave in de Tour volgde een operatie en die was succesvol verlopen, zo meldde Sagan maandag nog. Dat betekent echter niet dat hij nog klaar geraakt voor de Olympische Spelen.

Het Slovaaks Olympisch Comité laat in een verklaring weten dat Peter Sagan niet zal deelnemen aan de olympische wegrit. Lukas Kubis is zijn vervanger. Slovakije doet met twee renners mee aan de wegrit. Naast Kubis mag ook Juraj Sagan, de broer van Peter, zich een olympiër noemen.

Het forfait van Sagan is dus een gevolg van zijn valpartij in de derde etappe in de Tour de France, toen Caleb Ewan Peter Sagan ongelukkig meesleurde op het asfalt. Het leek enkele dagen beter te gaan met de drievoudig wereldkampioen, maar de wonde ging toch weer ontsteken.

Hierdoor was er een kleine medische ingreep nodig die succesvol verliep. Dat is echter onvoldoende om Sagan nog klaar te stomen voor de Spelen. Hij zal nu moeten toewerken naar het najaar.