Tourorganisatie ASO ontdekt na drie jaar 'Tour de Tietema' op YouTube en laat alle beelden van dit jaar offline halen

Tour de Tietema is een YouTube-kanaal van Nederlander Bas Tietema die samen met enkele vrienden video's maakt rond wielrennen. Voor het derde jaar op rij zijn ze er ook in de Ronde van Frankrijk bij om elke dag een video te maken. Eén van hun bekendste filmpjes is de jaarlijkse wheeliecontest, die onlangs nog gewonnen werd door Max Walscheid.

Tietema, zelf een ex-(jeugd)wielrenner, vergaarde deze week 100.000 subscribers op zijn YouTube-kanaal. Omdat het kanaal zo groot is geworden, zijn ook de voelsprieten van Tourorganisatie ASO beginnen tintelen. Ze hebben YouTube immers gevraagd om al het beeldmateriaal van de Tour de France offline te halen. Welke copyrightregel het Nederlandse ensemble gebroken heeft, is niet duidelijk. Tietema liet zijn volgers alvast weten dat ze er alles aan doen om de video's opnieuw online te krijgen.

We have just been confronted with the fact that the ASO has blocked all our Youtube videos from this Tour de France. We'll get back to you when we know more.