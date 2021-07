Jonas Vingegaard maakt indruk op zijn ploegleider: "Hij doet het geweldig"

Jonas Vingegaard heeft een uitstekende dag achter de rug in de Tour de France. De Deen eindigde op een knappe tweede plaats in de daguitslag en daardoor stijgt hij ook in het algemeen klassement naar de tweede plaats.

Bij Jumbo-Visma zijn ze tevreden over de prestatie van Vingegaard. Ploegleider Merijn Zeeman gaf meer uitleg in een interview bij VTM Nieuws. "Na Pogacar is Vingegaard de beste renner in koers. Hij doet het geweldig", legde Zeeman uit.

"We hadden nooit gedacht dat we dit nog gingen kunnen waarmaken na de opgave van Roglic. Vingegaard is deel van onze toekomst, maar eigenlijk doen we het nu gewoon even goed als vorig seizoen", aldus de ploegleider van Jumbo-Visma.