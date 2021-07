Knappe tiende plaats voor Dylan Teuns in zware etappe Tour de France: "Ik hoop morgen op nog zo'n dag"

Dylan Teuns heeft een sterke koninginnenrit achter de rug in de Tour de France. Hij eindigde op de tiende plaats en daardoor schuift hij in het algemeen klassement op naar de zeventiende plaats.

Dylan Teuns was uiteraard tevreden met zijn prestatie. Hij vertelde het na de etappe bij Sporza. "Ik was vandaag bij de beste 10 klimmers, maar niet over drie weken. Ik ben tevreden met deze goede dag", legde de Belgische renner uit.

Teuns kreeg het even lastig, maar kon via zijn eigen tempo toch een mooie plaats bij elkaar rijden. "Toen Majka op kop kwam, had ik het gevoel dat ik mij ging opblazen. Ik heb dan een eigen tempo gezocht en dat hield ik vol. Ik hoop dat ik het morgen nog eens kan overdoen", aldus Teuns.