Nederlandse klimmer van Jumbo-Visma houdt het voor bekeken en geeft op in de Tour de France

Er werd wel wat verwacht van Steven Kruijswijk, maar de Nederlander rijdt een vrij anonieme Tour de France. Zo stond hij na gisteren op de 30ste plaats in het algemeen klassement van de Franse rittenkoers.

Nu houdt de Nederlander het dus voor bekeken, want zijn ploeg Jumbo-Visma laat weten dat hij uit de Tour de France is gestapt. Kruijswijk begon zich ziek te voelen op de rustdag en het werd maar niet beter.

šŸ‡«šŸ‡· #TDF2021 @s_kruijswijk abandons @LeTour



Steven started to feel ill during the restday and that feeling didn’t improve unfortunately.



He'll now focus on @lavuelta



Get well soon Stevie!