OFFICIEEL: jonge renner uit Eritrea krijgt volgend seizoen zijn kans bij WorldTour-ploeg

Een nieuwe renner voor Team Qhubeka NextHash. De wielerploeg heeft namelijk Henok Mulubrhan binnengehaald. Mulubrhan maakte eigenlijk al deel uit van de ploeg, want de voorbije jaren kwam hij uit voor de opleidingsploeg van Qhubeka.

Henok Mulubrhan is een 21-jarige neoprof en volgend seizoen krijgt hij dus voor het eerst een kans in de WorldTour. Hij tekende een contract voor twee seizoenen bij de wielerformatie.

🚨NEWS🚨



While you're enjoying the racing @LeTour we have some awesome news! 🖐️@henokmulubrhan has signed his first pro contract & steps up from @QhubekaConti to the WorldTour from 1 January 2022.



Congratulations, Henok! 🇪🇷



➡️: https://t.co/pxbb2wPewz#BicyclesChangeLives pic.twitter.com/X9qtyyt8Pq