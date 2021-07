Ook nu is de tijdslimiet geen probleem voor de groene trui: "Mark Cavendish en de jongens zijn thuis!"

De droom van Mark Cavendish om de groene trui te houden tot in Parijs, krijgt steeds meer vorm. Ook na de koniginnenetappe van vandaag is Cavendish binnen de tijdslimiet over de finish geraakt.

Mark Cavendish wil de groene trui tot aan het einde van de Tour de France houden en voorlopig is de Brit daar goed in aan het slagen. Hij heeft al geflirt met de tijdslimiet, maar ook vandaag kwam de renner van Deceuninck-Quick-Step goed op tijd aan.

De renner blijft dus in koers en daar is ook de Belgische wielerformatie duidelijk zeer tevreden mee. Ze zijn thuis, ze zijn thuis! Mark Cavendish en de jongens zijn thuis! We houden de groene trui!", schreef Deceuninck-Quick-Step op Twitter.